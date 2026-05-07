Из-за атаки на контейнеровоз в Ормузе пострадали 7 членов экипажа из Филиппин

Беспилотник ударил по контейнеровозу "Сан Антонио" в Ормузском проливе, в результате атаки пострадали 7 членов экипажа из Филиппин.

Как передает Report, об этом сообщает филиппинское агентство PNA со ссылкой на заявление министра по вопросам трудящихся мигрантов Ханса Лео Какдака.

По его словам, в результате удара беспилотника четверо филиппинцев получили небольшие увечья, трое находятся в реанимации.

Ранее сообщалось о том, что атаковано судно французской компании CMA CGM. По версии источника агентства в сфере безопасности, контейнеровоз поразил иранский снаряд, когда он в ночное время попытался пройти участок пути близ Омана.