Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Из-за атаки на контейнеровоз в Ормузе пострадали 7 членов экипажа из Филиппин

    • 07 мая, 2026
    Из-за атаки на контейнеровоз в Ормузе пострадали 7 членов экипажа из Филиппин

    Беспилотник ударил по контейнеровозу "Сан Антонио" в Ормузском проливе, в результате атаки пострадали 7 членов экипажа из Филиппин.

    Как передает Report, об этом сообщает филиппинское агентство PNA со ссылкой на заявление министра по вопросам трудящихся мигрантов Ханса Лео Какдака.

    По его словам, в результате удара беспилотника четверо филиппинцев получили небольшие увечья, трое находятся в реанимации.

    Ранее сообщалось о том, что атаковано судно французской компании CMA CGM. По версии источника агентства в сфере безопасности, контейнеровоз поразил иранский снаряд, когда он в ночное время попытался пройти участок пути близ Омана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Hörmüz boğazında konteyner gəmisinə PUA hücumu nəticəsində 7 ekipaj üzvü yaralanıb

