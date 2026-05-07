Из-за атаки на контейнеровоз в Ормузе пострадали 7 членов экипажа из Филиппин
Другие страны
- 07 мая, 2026
- 10:04
Беспилотник ударил по контейнеровозу "Сан Антонио" в Ормузском проливе, в результате атаки пострадали 7 членов экипажа из Филиппин.
Как передает Report, об этом сообщает филиппинское агентство PNA со ссылкой на заявление министра по вопросам трудящихся мигрантов Ханса Лео Какдака.
По его словам, в результате удара беспилотника четверо филиппинцев получили небольшие увечья, трое находятся в реанимации.
Ранее сообщалось о том, что атаковано судно французской компании CMA CGM. По версии источника агентства в сфере безопасности, контейнеровоз поразил иранский снаряд, когда он в ночное время попытался пройти участок пути близ Омана.
Последние новости
11:55
Анар Багиров: Число участников экзамена в адвокаты стало рекордным с 2018 годаВнутренняя политика
11:54
Амруллаев: Образование - не только передача знаний, но и формирование мировоззрения учащихсяНаука и образование
11:53
Госбюджет Азербайджана за 4 месяца исполнен с профицитом в 3 млрд манатовФинансы
11:49
В поселке Сарай взорвался автомобиль, есть пострадавшийПроисшествия
11:45
Науседа: Литва готова разместить на своей территории большее число американских военныхДругие страны
11:44
Число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло почти на 4%Бизнес
11:36
Фото
Азербайджан и Монголия подписали соглашение о воздушном сообщенииИнфраструктура
11:30
В Азербайджане с начала года застрахованы 44,8 тыс. человекФинансы
11:30
Видео