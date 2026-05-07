İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Hörmüz boğazında konteyner gəmisinə PUA hücumu nəticəsində 7 ekipaj üzvü yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 07 may, 2026
    • 10:17
    Hörmüz boğazında konteyner gəmisinə PUA hücumu nəticəsində 7 ekipaj üzvü yaralanıb

    Hörmüz boğazında "San Antonio" konteyner gəmisinin pilotsuz uçuş aparatının (PUA) zərbəsinə məruz qalması nəticəsində Filippindən olan 7 ekipaj üzvü xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Filippinin "PNA" agentliyi əməkçi miqrantlarla iş üzrə nazir Hans Leo Kakdakın açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, pilotsuz uçuş aparatının zərbəsi nəticəsində dörd filipinli yüngül xəsarət alıb, üç nəfər reanimasiyadadır.

    Daha əvvəl Fransanın "CMA CGM" şirkətinə məxsus gəminin hücuma məruz qaldığı bildirilmişdi.

    Hörmüz boğazı Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Filippin Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Из-за атаки на контейнеровоз в Ормузе пострадали 7 членов экипажа из Филиппин

    Son xəbərlər

    11:51

    Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

    İnfrastruktur
    11:47

    Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdir

    Region
    11:47

    Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    11:38

    Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    11:37

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    11:35

    Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdır

    Elm və təhsil
    11:32

    SPORT TV-dən "Bavariya" - PSJ oyununun yayımına reaksiya - Açıq yayım hüquqları bizdə deyil

    İdman
    11:29

    Turqay Hüseynov: Bugünkü imtahanda iştirakçı sayı bir il ərzində hazırlanan hüquqşünasların sayına yaxındır

    Daxili siyasət
    11:23

    Azərbaycanın paraüzgüçüləri Berlində Dünya Seriyasının mərhələsində yarışacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti