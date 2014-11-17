 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Из России высланы несколько иностранных дипломатов

    Из Москвы выдворены несколько сотрудников дипмиссии Польши и один сотрудник посольства Германии

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Несколько иностранных дипломатов выдворены из России. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, из Москвы были высланы ряд польских дипломатов "за деятельность, несовместимую с их статусом". 

    Как заявили в МИД России, данные действия стали ответом на высылку из Польши российских дипломатов.

    Также из Москвы был выдворен сотрудник посольства Германии. В российском внешнеполитической ведомстве этот шаг назвали ответом на недружественные действия ФРГ по отношению к сотруднику российской дипмиссии.

    "В Департаменте информации и печати МИД России подтвердили факт высылки сотрудника посольства ФРГ в Москве в ответ на недружественные действия германских властей в отношении сотрудника одного из российских загранучреждений в Германии", — говорится в сообщении министерства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi