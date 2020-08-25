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Из-под завалов здания в Индии спасли порядка 60 человек

Из-под завалов здания в Индии спасли порядка 60 человек Порядка 60 человек спасено из-под завалов пятиэтажного жилого дома, обрушившегося в индийском штате Махараштра
Другие страны
25 августа 2020 г. 09:15
Из-под завалов здания в Индии спасли порядка 60 человек

Порядка 60 человек спасено из-под завалов пятиэтажного жилого дома, обрушившегося накануне в индийском штате Махараштра. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, 15 человек получили ранения и травмы, по меньшей мере один человек погиб.

Спасательные работы на месте инцидента продолжаются. По данным местных СМИ, под завалами могут оставаться еще 25 человек.

Ранее информационное агентство ANII сообщило, что под обломками здания, обрушившегося в округе Райгад в 200 км от мегаполиса Мумбаи, всего могли оказаться до 200 человек.

Причиной обрушения, по предварительным данным, стали мощные муссонные ливни, которые постоянно идут в августе в этом штате.

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Версия на английском языке India: About 60 rescued after deadly building collapse
Версия на азербайджанском языке Hindistanda binanın dağıntılarından 60 nəfər xilas edildi

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