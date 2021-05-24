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Из Германии в Азербайджан депортируют около 20 человек

Из Германии в Азербайджан депортируют около 20 человек Не захотевший вернуться в Азербайджан гражданин будет депортирован принудительно
Другие страны
24 мая 2021 г. 10:05
Из Германии в Азербайджан депортируют около 20 человек
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В конце мая ожидается очередная массовая депортация из Германии в Азербайджан.

Как стало известно Европейскому бюро Report из источников в правоохранительных органах Германии, на этот раз около 20 граждан Азербайджана будут депортированы чартерным рейсом.

Часть из них уже размещена в расположенном около аэропорта Дюссельдорфа общежитии, подведомственном Федеральному ведомству по делам миграции и беженцев (BAMF).

У двоих тест на коронавирус дал положительный результат, из-за чего они были размещены на 14-дневный карантин в общежитии, где проживали.

Депортируемые лица прибыли в Германию в 2015-2019 годах и обратились для получения убежища, однако из обращения были отклонены. Среди них есть участники массовой драки, имевшей место в Деггендорфе. Тогда между 30 соискателями убежища - гражданами Нигерии и Азербайджана произошла массовая драка. В рукопашной драке пострадали представители обеих сторон. Зданию кампуса был нанесен серьезный урон. По данным полиции, были ранены 10 человек, включая 3 охранников и 2 полицейских, арестованы 8 подозреваемых, среди которых один нигериец и два азербайджанца. Остальные 5 соискателей убежища были позднее отпущены. Один из них был оправдан в 2020 году судом, однако убежища ему не предоставили, суд вынес решение о депортации. Не захотевший вернуться в Азербайджан гражданин будет депортирован принудительно.

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Версия на английском языке Germany to deport about twenty Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке İyirmiyə yaxın şəxs Almaniyadan Azərbaycana deportasiya ediləcək

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