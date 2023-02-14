Из дипведомства Польши уволены все дипломаты, окончившие МГИМО

Из дипведомства Польши уволены все дипломаты, окончившие Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил в интервью изданию
По словам главы ведомства, подобное решение было принято несколько месяцев назад и связано с тем, что работа МГИМО была "инвестицией в работу российского империализма и частью советской "мягкой силы", а выпускники указанного учреждения были вынуждены служить "делу российской империи".