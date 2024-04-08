Итоги референдума о вступлении Молдовы в ЕС внесут в Конституцию страны

Итоги референдума о вступлении Молдовы в Евросоюз, который планируется провести вместе с президентскими выборами в 2024 году, будут внесены в Конституцию.

Итоги референдума о вступлении Молдовы в Евросоюз, который планируется провести вместе с президентскими выборами в 2024 году, будут внесены в Конституцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте поправок в основной закон, опубликованном на сайте парламента республики.

Согласно документу, преамбула конституции будет дополнена словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". В основной закон также предлагается добавить новый пункт, который вводит "приоритет постановлений ЕС перед противоположными положениями внутренних законов".