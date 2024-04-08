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Итоги референдума о вступлении Молдовы в ЕС внесут в Конституцию страны

Итоги референдума о вступлении Молдовы в ЕС внесут в Конституцию страны Итоги референдума о вступлении Молдовы в Евросоюз, который планируется провести вместе с президентскими выборами в 2024 году, будут внесены в Конституцию.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 12:02
Итоги референдума о вступлении Молдовы в ЕС внесут в Конституцию страны

Итоги референдума о вступлении Молдовы в Евросоюз, который планируется провести вместе с президентскими выборами в 2024 году, будут внесены в Конституцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте поправок в основной закон, опубликованном на сайте парламента республики.

Согласно документу, преамбула конституции будет дополнена словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". В основной закон также предлагается добавить новый пункт, который вводит "приоритет постановлений ЕС перед противоположными положениями внутренних законов".

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Версия на английском языке Results of Moldova’s EU accession referendum to be included in constitution

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