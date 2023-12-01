О нас

Италия выделит 100 млн евро на новый климатический фонд

Италия выделит 100 млн евро на новый климатический фонд Италия внесет 100 млн евро в новый фонд для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам, который был учрежден на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).
Другие страны
1 декабря 2023 г. 15:55
Италия выделит 100 млн евро на новый климатический фонд

Италия внесет 100 млн евро в новый фонд для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам, который был учрежден на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, выступая на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованного в рамках COP28.

"Италия внесет 100 млн евро в фонд (Loss & Damage Fund), призванный помочь наиболее бедным и уязвимым странам в преодолении природных катаклизмов", - сказала она.

По ее словам, продовольственная безопасность является "стратегическим приоритетом для внешней политики" страны, а также напомнила о национальном "плане Маттей", предполагающем инвестиции и проекты для развития африканских стран, в том числе в сельскохозяйственном секторе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Italy to allocate €100 million for new climate fund
Версия на азербайджанском языке İtaliya yeni iqlim fondu üçün 100 milyon avro ayıracaq

Другие новости из категории

Норвегия выделит Индонезии 100 млн долларов на спасение тропических лесов
Норвегия выделит Индонезии 100 млн долларов на спасение тропических лесов
1 декабря 2023 г. 17:00
FT: Израиль планирует продолжать военную операцию против ХАМАС как минимум год
FT: Израиль планирует продолжать военную операцию против ХАМАС как минимум год
1 декабря 2023 г. 16:52
Пропуск гумпомощи в Газу через КПП Рафах прекращен
Пропуск гумпомощи в Газу через КПП "Рафах" прекращен
1 декабря 2023 г. 16:16
США использовали ИИ при испытаниях стратегического бомбардировщика
США использовали ИИ при испытаниях стратегического бомбардировщика
1 декабря 2023 г. 16:05
Премьер-министр Индии предложил провести саммит COP33 в своей стране в 2028 году
Премьер-министр Индии предложил провести саммит COP33 в своей стране в 2028 году
1 декабря 2023 г. 15:45
Иран отказался принимать участие в COP28 из-за присутствия Израиля
Иран отказался принимать участие в COP28 из-за присутствия Израиля
1 декабря 2023 г. 15:43
Столтенберг: НАТО стремится как можно больше использовать зеленые источники энергии
Столтенберг: НАТО стремится как можно больше использовать "зеленые" источники энергии
1 декабря 2023 г. 15:11
Нидерланды внесут 15 млн евро в новый климатический фонд
Нидерланды внесут 15 млн евро в новый климатический фонд
1 декабря 2023 г. 15:11
Верховный комиссар ООН назвал катастрофой возобновление боев в Газе
Верховный комиссар ООН назвал катастрофой возобновление боев в Газе
1 декабря 2023 г. 15:00
Шойгу: Боевые возможности ВСУ значительно снижены 
Шойгу: Боевые возможности ВСУ значительно снижены 
1 декабря 2023 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi