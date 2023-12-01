Карл III: COP28 может стать важным поворотным моментом в борьбе с изменением климата

Без восстановления уникальной экономики природы, основанной на гармонии и балансе, экономика и выживаемость стран мира будут подвергнуты угрозе.

Проходящая в Дубае 28-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 может стать важным поворотным моментом на пути к настоящим трансформационным действиям в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом король Великобритании Карл III заявил, выступая на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованного в рамках COP28.

Британский король отметил, что многие годы своей жизни пытается донести правду о существующих угрозах, с которыми сталкивается современный мир в связи с глобальным потеплением, изменением климата и утратой биоразнообразия.

"Повторяющиеся циклоны обрушиваются на островные государства, такие как Вануату и Доминика. Индия, Бангладеш и Пакистан переживают беспрецедентные наводнения, а Восточная Африка страдает от засухи. Прошлым летом, Испания, Греция, США и многие другие страны, в том числе Канада пережили самый жестокий сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений... Нам нужно взять паузу, чтобы осознать, какую опасность за собой несут эти климатические изменения", - отметил Карл III.

"Если мы быстро не восстановим уникальную экономику природы, основанную на гармонии и равновесии, которая является нашей главной опорой, наша собственная экономика и выживаемость окажутся под угрозой", - заявил он.