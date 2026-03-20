    Италия ведет переговоры с Азербайджаном из-за перебоев поставок СПГ

    Италия ведет переговоры с Азербайджаном из-за перебоев поставок СПГ

    Италия ведет переговоры с рядом стран, включая США, Азербайджан и Алжир, для обеспечения альтернативных поставок газа на фоне перебоев с экспортом из Катара.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто Фратин.

    По его словам, удары Ирана по газовой инфраструктуре Катара привели к серьезным сбоям.

    "Сам факт того, что остановленный ранее завод СПГ в Катаре также подвергся бомбардировке, оказал разрушительное влияние на цены", - отметил министр.

    Министр также подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Италия совместно с Европейским союзом не намерена возвращаться к закупкам газа из России.

    Согласно данным Qatar Energy, в результате атак выведено из строя около 17% экспортных мощностей по сжиженному природному газу, что может привести к потерям порядка $20 млрд в год и создать угрозу поставкам в Европу и Азию.

    İtaliya LNG tədarükündəki fasilələrə görə Azərbaycanla danışıqlar aparır
