ISW: Российские войска резко сменили приоритет в наступлении

Российская армия существенно замедлила свое наступление под Бахмутом и взамен сконцентрировала усилия на развертывании маневров на других направлениях, в частности, в районе Авдеевки.

Российская армия существенно замедлила свое наступление под Бахмутом и вместо этого сконцентрировала усилия на развертывании маневров на других направлениях, в частности, в районе Авдеевки.

Как передает Report, об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что российские силы делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось", - говорится в публикации.

Аналитики также ссылаются на сообщение российских солдат 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии. Ранее они говорили, что военное руководство РФ планирует передислоцировать их под Угледар, однако уже по состоянию на 21 марта один из российских военных блогеров сообщил, что это подразделение уже воюет под Авдеевкой.

"Эта очевидная смена дислокации, если она не является результатом искажения фактов, вероятно, указывает на то, что российские войска выбрали в качестве приоритета активизацию операций вокруг Авдеевки, а не возобновление наступления на Угледар", - резюмировали в ISW.