​Источник: Сирийские войска освободили трассу для снабжения Алеппо

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Войска Сирии отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" контроль над единственной трассой для снабжения, которая связывает Алеппо с другими провинциями, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Армия отбила трассу Асрия - Ханасер у боевиков. Однако дорога еще заблокирована. На севере Ханасер еще продолжается бой, оттуда террористы могут вести огонь по дороге", - сообщил источник в Вооруженных силах сирийской армии.

Он также отметил, что в данный момент специалисты занимаются разминированием участка трассы, где боевики установили взрывные устройства.