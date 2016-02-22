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    ​Источник: Сирийские войска освободили трассу для снабжения Алеппо

    В данный момент армейские специалисты занимаются разминированием участка трассы, где боевики установили взрывные устройства

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Войска Сирии отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" контроль над единственной трассой для снабжения, которая связывает Алеппо с другими провинциями, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Армия отбила трассу Асрия - Ханасер у боевиков. Однако дорога еще заблокирована. На севере Ханасер еще продолжается бой, оттуда террористы могут вести огонь по дороге", - сообщил источник в Вооруженных силах сирийской армии.

    Он также отметил, что в данный момент специалисты занимаются разминированием участка трассы, где боевики установили взрывные устройства.

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