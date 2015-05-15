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    Источник: Оставшиеся раунды переговоров Ирана и "шестерки" пройдут в Вене

    Участники переговорного процесса склоняются к тому, чтобы провести финальный раунд именно в Вене

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Все последующие раунды переговоров Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) будут проходить в австрийской столице. Как отмечает Report, об этом сообщил 15 мая ТАСС западный диписточник, принимающий участие в переговорном процессе.

    "К этому моменту достигнуто понимание, что наши последующие встречи до 30 июня будут проходить в Вене, - сказал он. - Мы будем уезжать и возвращаться. На данный момент, это так".

    Ранее другой источник в одной из делегаций сообщил ТАСС, что участники переговорного процесса склоняются к тому, чтобы провести финальный раунд именно в Вене.

    Между тем, австрийские дипломаты сообщили, что Вена готова предоставить площадку переговорщикам.

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