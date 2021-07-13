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Исполнительный директор ЮНИСЕФ уходит в отставку

Исполнительный директор ЮНИСЕФ уходит в отставку Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор приняла решение уйти в отставку.
Другие страны
13 июля 2021 г. 20:55
Исполнительный директор ЮНИСЕФ уходит в отставку
Генриетта Фор

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор приняла решение уйти в отставку.

Как передает Report, об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генриетта Фор, исполнительный директор ЮНИСЕФ, проинформировала генерального секретаря (ООН Антониу Гутерреша) о своем намерении уйти в отставку, чтобы посвятить себя проблеме здоровья семьи. Генеральный секретарь полностью понимает ее решение и принял его с глубоким сожалением", - сказал Хак на пресс-конференции.

По его словам, генсек ООН благодарен Фор за ее службу, направленную на улучшение жизни детей в странах мира.

Генриетта Фор является исполнительным директором ЮНИСЕФ с 1 января 2018 года. По словам Хака, Фор останется на своей должности до тех пор, пока не будет назначен ее преемник.

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