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Испанская полиция узнала, откуда были отправлены письма со взрывчаткой

Испанская полиция узнала, откуда были отправлены письма со взрывчаткой Полиция Испании заявила, что шесть писем со взрывчаткой были отправлены из северного города Вальядолид.
Другие страны
4 декабря 2022 г. 03:51
Испанская полиция узнала, откуда были отправлены письма со взрывчаткой

Полиция Испании заявила, что шесть писем со взрывчаткой были отправлены из северного города Вальядолид.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на El Mundo.

Отмечается, что большинство из них были обезврежены.

Агенты еще не установили личность отправителя, что, по словам источников газеты, будет сложно сделать. Письма были помещены в обычные почтовые ящики без камер видеонаблюдения.

По мнению Национального суда, где расследуется дело, авторство всех писем с бомбами "соответствует одному происхождению". Все были отправлены с территории Испании.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил конверт, который взорвался в руках коменданта. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

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