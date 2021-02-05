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Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет

Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет Министерство здравоохранения Испании разрешает использовать вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, только для возрастной группы от 18 до 55 лет.
Другие страны
5 февраля 2021 г. 23:39
Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет

Министерство здравоохранения Испании разрешает использовать вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, только для возрастной группы от 18 до 55 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе испанского ведомства.

Согласно сообщению Минздрава, было решено "установить максимальный возраст в 55 лет для людей, которые получат дозы вакцины против COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета в Испании". Ожидается, что первые дозы препарата поступят в Испанию в выходные. По решению властей, первыми вакциной AstraZeneca привьются медики и медико-социальные работники, которые не находятся на передовой в борьбе с пандемией.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada “AstraZeneca” peyvəndi 55 yaşdan yuxarı şəxslərə qadağan edildi

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