Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет

Министерство здравоохранения Испании разрешает использовать вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, только для возрастной группы от 18 до 55 лет.

Министерство здравоохранения Испании разрешает использовать вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, только для возрастной группы от 18 до 55 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе испанского ведомства.

Согласно сообщению Минздрава, было решено "установить максимальный возраст в 55 лет для людей, которые получат дозы вакцины против COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета в Испании". Ожидается, что первые дозы препарата поступят в Испанию в выходные. По решению властей, первыми вакциной AstraZeneca привьются медики и медико-социальные работники, которые не находятся на передовой в борьбе с пандемией.