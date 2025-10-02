Испания вызвала посла Израиля в связи с задержанием судов флотилии "Сумуд"
- 02 октября, 2025
- 13:21
Испания вызвала посла Израиля в Мадрид в связи с задержанием судов флотилии "Сумуд", направлявшихся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в сообщениии МИД Испании.
"Сегодня я вызвал временного поверенного в делах здесь, в Мадриде", - заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес отметив, что на судах находились также 65 граждан Испании.
Ранее сообщалось, что израильские военные перехватили девять судов флотилии "Сумуд".
Напомним, что Израиль отозвал своего посла из Мадрида в прошлом году после того, как Испания признала палестинское государство.
