    İsrail səfiri İspaniya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 13:50
    Fələstinlilərə humanitar yardımla Qəzza sahillərinə doğru hərəkət edən "Sumud" flotiliyasına aid gəmilərin saxlanılması ilə əlaqədar İsrail səfiri İspaniya Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə XİN-in bəyanatında bildirilib.

    XİN başçısı Xose Manuel Albares gəmilərdə 65 İspaniya vətəndaşının olduğunu söyləyib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl İsrail hərbçilərinin "Sumud" flotiliyasına aid doqquz gəmini ələ keçirdiyi barədə məlumat verilib.

    İspaniya Fələstin dövlətini tanıdıqdan sonra İsrail ötən il Madriddəki səfirini geri çağırıb.

    Испания вызвала посла Израиля в связи с задержанием судов флотилии "Сумуд"

