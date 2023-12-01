Испания возглавила операцию по борьбе с торговлей людьми, задержаны 566 человек

Мадрид возглавил полицейскую операцию с участием агентов из 26 европейских стран по борьбе с торговлей оружием, наркотиками и людьми, в результате которой были задержаны 566 человек.

Мадрид возглавил полицейскую операцию с участием агентов из 26 европейских стран по борьбе с торговлей оружием, наркотиками и людьми, в результате которой были задержаны 566 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает МВД страны.

Согласно ведомству, 218 человек были задержаны за незаконный ввоз мигрантов, 186 - за незаконный оборот наркотиков, 69 - за незаконный оборот огнестрельного оружия и 89 - за другие преступления.

Всего было проверено 215 тыс. человек, изъято 310 единиц огнестрельного оружия и почти тонна наркотиков, включая 626 килограммов кокаина.

В полицейской операции, при поддержке Европола и в сотрудничестве с европейскими и международными агентствами, приняли участие более 22 тыс. полицейских из 26 государств.