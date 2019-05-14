Испания выводит свой фрегат из направленной к берегам Ирана боевой группы США

Испания временно выводит фрегат F-104 "Мендес Нуньес" с 215 членами экипажа из состава боевой группы во главе с американским авианосцем "Авраам Линкольн" на фоне роста напряженности между США и Ираном, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что такое решение приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Введение испанского фрегата в американскую боевую группу, в составе которой нет других иностранных кораблей, было запланировано по меньшей мере год назад для проведения совместной подготовки и улучшения взаимодействия. Ожидалось, что миссия испанского корабля в составе авианосной группы США продлится полгода - с конца апреля по конец октября.

Решение минобороны Испании предполагает, что фрегат "Мендес Нуньес" не будет заходить в Персидский залив и может снова присоединиться к американской боевой группе при условии сохранения запланированной ранее программы.