    Испания отзывает посла из Израиля

    • 08 сентября, 2025
    • 19:00
    Испания отзывает посла из Израиля

    Испанского посла в Тель-Авиве отозвали для консультаций после того, как Израиль в понедельник запретил въезд двум министрам правительства Испании на фоне критики Мадридом действий в секторе Газа.

    Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, об этом сообщает Министерство иностранных дел Испании.

    Согласно информации, испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес вызвал для консультаций посла в Тель-Авиве "в связи с клеветническими обвинениями в адрес Испании и неприемлемыми мерами против двух членов правительства" – вице-премьера Иоланды Диас и министра по делам молодежи Сиры Рего.

    О запрете въезда для Диас и Рего объявил глава израильского МИД Гидеон Саар вскоре после того, как премьер-министр Педро Санчес сообщил об усилении давления на Израиль из-за боевых действий в секторе Газа.

