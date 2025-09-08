İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 19:18
İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb.
"Report" EFE agentliyinə istinadən xəbər verir ki, xarici işlər naziri Xose Manuel Albares ölkəsinə qarşı böhtan xarakterli ittihamlar və hökumətin iki üzvünə qarşı qəbuledilməz tədbirlərlə əlaqədar səfiri Təl-Əvivə çağırıb.
Saar həmçinin hökumətin bu tədbirlərdən korrupsiya qalmaqallarından ictimai diqqəti yayındırmaq üçün istifadə etdiyini bəyan edib.
Qeyd edək ki, İspaniya baş nazirinin müavini Yolanda Diaz və gənclər naziri Sira Reqo giriş qadağası tətbiq edilib.
