İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 19:18
    İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb

    İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb.

    "Report" EFE agentliyinə istinadən xəbər verir ki, xarici işlər naziri Xose Manuel Albares ölkəsinə qarşı böhtan xarakterli ittihamlar və hökumətin iki üzvünə qarşı qəbuledilməz tədbirlərlə əlaqədar səfiri Təl-Əvivə çağırıb.

    Saar həmçinin hökumətin bu tədbirlərdən korrupsiya qalmaqallarından ictimai diqqəti yayındırmaq üçün istifadə etdiyini bəyan edib.

    Qeyd edək ki, İspaniya baş nazirinin müavini Yolanda Diaz və gənclər naziri Sira Reqo giriş qadağası tətbiq edilib.

    İspaniya İsrail
    Испания отзывает посла из Израиля

    Son xəbərlər

    20:06

    Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıb

    Hadisə
    19:58

    Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Rusiyanın anti-Azərbaycan təbliğatı: Gebbels üslubunda siyasət - ŞƏRH

    Xarici siyasət
    19:49

    Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edir

    Digər ölkələr
    19:36

    KİV: Fransanın Baş naziri parlamentdə səsvermədə məğlub olarsa, istefa verəcək

    Digər ölkələr
    19:29

    İsrail və Hindistan yeni investisiya sazişi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    19:20

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlanıb

    Maliyyə
    19:18

    İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb

    Digər ölkələr
    19:09
    Video

    Bakıda sürücü diqqətsizliyi işıqforun yararsız vəziyyətə düşməsinə səbəb olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti