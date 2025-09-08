ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Израиль запретил въезд двум испанским министрам в ответ на жесткие санкции Мадрида

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 14:44
    Израиль запретил въезд двум испанским министрам в ответ на жесткие санкции Мадрида

    Испания ввела запрет на транзит оружия для Израиля с использованием своих портов и воздушного пространства. 

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес в понедельник во время официального телевизионного обращения.

    Мадрид предпринимает комплекс мер в отношении Израиля. Помимо запрета на транзит вооружений, Испания существенно увеличит финансовую помощь Палестинской администрации и Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Также вводится эмбарго на товары, произведенные в израильских поселениях на оккупированных палестинских территориях.

    "Мы надеемся, что эти меры послужат дополнительным рычагом давления на премьер-министра Нетаньяху и его правительство, чтобы облегчить страдания, которые испытывает палестинское население", - сказал  Санчес в своем обращении.

    Правительство также предполагает ввести запрет на въезд в страну лицам, которые, по мнению Мадрида, непосредственно участвовали в действиях, которые Санчес охарактеризовал как "геноцид".

    В ответ глава внешнеполитического ведомства Израиля Гидеон Саар обвинил Санчеса в попытке отвлечь общественное внимание от внутренних коррупционных скандалов и назвал принятые меры "антисемитскими".

    Также еврейское государство запретило въезд в страну министру труда Йоланде Диас и министру по делам молодежи Сире Рего, которых считает наиболее агрессивными по отношению к Израилю.

