Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами

Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами.

Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в коммюнике испанского правительства.

"Сегодня утром с авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос (Мадрид) вылетел самолет ВВС Т-23, который доставил в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии. Это уже пятый рейс с оружием, подаренным Украине Испанией за последние дни", - говорится в документе.

Кроме того, Испания направила на Украину груз медикаментов для ВС Украины.