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Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами

Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 16:36
Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами

Испания направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в коммюнике испанского правительства.

"Сегодня утром с авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос (Мадрид) вылетел самолет ВВС Т-23, который доставил в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии. Это уже пятый рейс с оружием, подаренным Украине Испанией за последние дни", - говорится в документе.

Кроме того, Испания направила на Украину груз медикаментов для ВС Украины.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya Ukraynaya iriçaplı sursat daşıyan beşinci təyyarəni göndərib
Версия на английском языке Spain sends fifth plane with large-caliber ammunition to Ukraine

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