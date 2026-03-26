    Исхак Дар: США и Иран ведут непрямые переговоры через Пакистан

    Министр иностранных дел Пакистан Исхак Дар заявил, что непрямые переговоры между США и Иран ведутся через Пакистан.

    Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

    По его словам, в СМИ распространяются необоснованные спекуляции относительно мирных переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    "На самом деле непрямые переговоры между США и Ираном ведутся посредством обмена сообщениями через Пакистан. В этом контексте Соединенные Штаты передали документ из 15 пунктов, которые в настоящее время рассматриваются Ираном", - написал он.

    Он добавил, что Турция и Египет также поддерживают данную инициативу.

