Исхак Дар: США и Иран ведут непрямые переговоры через Пакистан

Министр иностранных дел Пакистан Исхак Дар заявил, что непрямые переговоры между США и Иран ведутся через Пакистан.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

По его словам, в СМИ распространяются необоснованные спекуляции относительно мирных переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

"На самом деле непрямые переговоры между США и Ираном ведутся посредством обмена сообщениями через Пакистан. В этом контексте Соединенные Штаты передали документ из 15 пунктов, которые в настоящее время рассматриваются Ираном", - написал он.

Он добавил, что Турция и Египет также поддерживают данную инициативу.