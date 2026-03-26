Исхак Дар: США и Иран ведут непрямые переговоры через Пакистан
26 марта, 2026
- 15:04
Министр иностранных дел Пакистан Исхак Дар заявил, что непрямые переговоры между США и Иран ведутся через Пакистан.
Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.
По его словам, в СМИ распространяются необоснованные спекуляции относительно мирных переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
"На самом деле непрямые переговоры между США и Ираном ведутся посредством обмена сообщениями через Пакистан. В этом контексте Соединенные Штаты передали документ из 15 пунктов, которые в настоящее время рассматриваются Ираном", - написал он.
Он добавил, что Турция и Египет также поддерживают данную инициативу.
