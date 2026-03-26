İshaq Dar: ABŞ və İran Pakistan vasitəsilə dolayı yolla danışıqlar aparır
Digər ölkələr
- 26 mart, 2026
- 15:19
Pakistanın xarici işlər naziri İshaq Dar ABŞ və İran arasında dolayı danışıqların ölkəsi vasitəsilə aparıldığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Nazirin sözlərinə görə, media Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli üzrə sülh danışıqları ilə bağlı əsassız spekulyasiyalar yayır:
"Əslində, ABŞ və İran arasında dolayı yolla danışıqlar Pakistan vasitəsilə mesaj mübadiləsi yolu ilə aparılır. Bu kontekstdə ABŞ hazırda İran tərəfindən nəzərdən keçirilən 15 bənddən ibarət sənəd təqdim edib".
İ.Dar əlavə edib ki, Türkiyə və Misir də bu təşəbbüsü dəstəkləyir.
