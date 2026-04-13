Исхак Дар и Иветт Купер обсудили переговоры США и Ирана и ситуацию в регионе

Заместитель премьер-министра/министр иностранных дел сенатор Мухаммад Исхак Дар и глава МИД Британии Иветт Купер обсудили переговоры США и Ирана в Исламабаде, а также текущую ситуацию в регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию внешнеполитического ведомства Пакистана в соцсети Х.

Отмечается, что Иветт Купер в телефонном разговоре высоко оценила конструктивную роль Пакистана в содействии миру и стабильности в регионе.

Исхак Дар в ходе беседы подчеркнул необходимость соблюдения сторонами режима прекращения огня.

Он снова подтвердил приверженность Исламабада продвижению диалога и дипломатии как наиболее эффективных средств для решения региональных вызовов и установления прочного мира.