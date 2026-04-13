Исхак Дар и Иветт Купер обсудили переговоры США и Ирана и ситуацию в регионе
Другие страны
- 13 апреля, 2026
- 20:31
Заместитель премьер-министра/министр иностранных дел сенатор Мухаммад Исхак Дар и глава МИД Британии Иветт Купер обсудили переговоры США и Ирана в Исламабаде, а также текущую ситуацию в регионе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию внешнеполитического ведомства Пакистана в соцсети Х.
Отмечается, что Иветт Купер в телефонном разговоре высоко оценила конструктивную роль Пакистана в содействии миру и стабильности в регионе.
Исхак Дар в ходе беседы подчеркнул необходимость соблюдения сторонами режима прекращения огня.
Он снова подтвердил приверженность Исламабада продвижению диалога и дипломатии как наиболее эффективных средств для решения региональных вызовов и установления прочного мира.
Последние новости
