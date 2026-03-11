IRIB: Последняя волна атаки на Израиль и объекты США стала самой мощной с начала конфликта

Осуществленная в ночь на 11 марта бомбардировка Ираном территории Израиля и американских военных объектов в регионе стала самой масштабной атакой исламской республики с начала эскалации конфликта в регионе.

Как передает Report, об этом сообщило иранское государственное телевидение (IRIB).

"Последняя, 37-я волна операции "Правдивое обещание - 4", проведенная сегодня ночью, стала самой масштабной операцией Ирана против сил и объектов противника в регионе", - указывает телевидение. По его сведениям, продолжительность нескольких атак, совершенных с применением ракет и беспилотников, составила не менее трех часов.

Отмечается, что в ходе 37-й волны "использовались сверхтяжелые ракеты "Хорремшехр", были атакованы центр спутниковой связи близ Тель-Авива, израильские военные объекты в Хайфе и Западном Иерусалиме". Кроме того, указывает гостелевидение, бомбардировкам подверглись "многочисленные цели США, включая американские базы в [Иракском] городе Эрбиль и в Кувейте".

При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что в ходе последней волны атаки была запущена ракета с боеголовкой весом 2 тонны.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.