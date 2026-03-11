IRIB: İsrail və ABŞ hədəflərinə son hücum dalğası münaqişə başlayandan bəri ən güclüsü olub
- 11 mart, 2026
- 08:38
Martın 11-nə keçən gecə İranın İsrail ərazisini və bölgədəki Amerika hərbi obyektlərini bombardman etməsi regionda münaqişənin eskalasiyası başlayandan bəri İslam Respublikasının ən irimiqyaslı hücumu olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Dövlət Televiziyası (IRIB) məlumat yayıb.
"Bu gecə həyata keçirilən "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının sonuncu - 37-ci dalğası İranın bölgədəki düşmən qüvvələrinə və obyektlərinə qarşı ən irimiqyaslı əməliyyatı olub", - televiziya qeyd edib. Məlumata görə, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının tətbiqi ilə həyata keçirilən bir neçə hücum azı üç saat çəkib.
Qeyd olunub ki, 37-ci dalğa zamanı "Xürrəmşəhr" raketlərindən istifadə edilib, Təl-Əviv yaxınlığındakı peyk rabitəsi mərkəzi, Hayfa və Qərbi Qüdsdəki İsrail hərbi obyektləri hücuma məruz qalıb. Bundan əlavə, bildirilib ki, ABŞ-nin çoxsaylı hədəfləri, o cümlədən İraqın Ərbil şəhərindəki və Küveytdəki Amerika bazaları bombardmana məruz qalıb.
Bununla yanaşı, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) sonuncu hücum dalğası zamanı 2 tonluq döyüş başlığına malik raketin buraxıldığını bəyan edib.