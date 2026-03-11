İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    IRIB: İsrail və ABŞ hədəflərinə son hücum dalğası münaqişə başlayandan bəri ən güclüsü olub

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 08:38
    IRIB: İsrail və ABŞ hədəflərinə son hücum dalğası münaqişə başlayandan bəri ən güclüsü olub

    Martın 11-nə keçən gecə İranın İsrail ərazisini və bölgədəki Amerika hərbi obyektlərini bombardman etməsi regionda münaqişənin eskalasiyası başlayandan bəri İslam Respublikasının ən irimiqyaslı hücumu olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Dövlət Televiziyası (IRIB) məlumat yayıb.

    "Bu gecə həyata keçirilən "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının sonuncu - 37-ci dalğası İranın bölgədəki düşmən qüvvələrinə və obyektlərinə qarşı ən irimiqyaslı əməliyyatı olub", - televiziya qeyd edib. Məlumata görə, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının tətbiqi ilə həyata keçirilən bir neçə hücum azı üç saat çəkib.

    Qeyd olunub ki, 37-ci dalğa zamanı "Xürrəmşəhr" raketlərindən istifadə edilib, Təl-Əviv yaxınlığındakı peyk rabitəsi mərkəzi, Hayfa və Qərbi Qüdsdəki İsrail hərbi obyektləri hücuma məruz qalıb. Bundan əlavə, bildirilib ki, ABŞ-nin çoxsaylı hədəfləri, o cümlədən İraqın Ərbil şəhərindəki və Küveytdəki Amerika bazaları bombardmana məruz qalıb.

    Bununla yanaşı, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) sonuncu hücum dalğası zamanı 2 tonluq döyüş başlığına malik raketin buraxıldığını bəyan edib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı SEPAH hücum dalğası
    IRIB: Последняя волна атаки на Израиль и объекты США стала самой мощной с начала конфликта

    Son xəbərlər

    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.03.2026)

    Maliyyə
    08:41
    Video

    Gəncədə "qara bazar"da qiyməti 1,6 milyon manat olan 27 kq heroin aşkarlanıb

    Hadisə
    08:38

    IRIB: İsrail və ABŞ hədəflərinə son hücum dalğası münaqişə başlayandan bəri ən güclüsü olub

    Digər ölkələr
    08:19

    BƏƏ sahillərində konteyner gəmisi mərmi dəyməsi nəticəsində zədələnib

    Digər ölkələr
    08:16
    Foto

    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:07

    Salyanda avtomobil aşıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    08:04

    Cəlilabad və Biləsuvarın bəzi ərazilərində iki saat işıq olmayacaq

    Energetika
    07:58

    KİV: ABŞ-nin Bağdaddakı diplomatik binasına dron hücumu olub

    Digər ölkələr
    07:48

    Şimali Koreya strateji qanadlı raketlər sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti