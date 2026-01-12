Иранским дипломатам запретили доступ в Европарламент

Президент Европейского парламента Роберта Метсола объявила о запрете на допуск дипломатических и других представителей Ирана на территорию ЕП.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

"Пока мужественный народ Ирана продолжает отстаивать свои права и свободу, сегодня я приняла решение запретить всему дипломатическому персоналу и любым другим представителям Ирана доступ во все здания Европейского парламента. Этот Дом не будет содействовать легитимации режима, который удерживает власть с помощью пыток, репрессий и убийств", - подчеркнула она.