Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Иранским дипломатам запретили доступ в Европарламент

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 20:19
    Иранским дипломатам запретили доступ в Европарламент

    Президент Европейского парламента Роберта Метсола объявила о запрете на допуск дипломатических и других представителей Ирана на территорию ЕП.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    "Пока мужественный народ Ирана продолжает отстаивать свои права и свободу, сегодня я приняла решение запретить всему дипломатическому персоналу и любым другим представителям Ирана доступ во все здания Европейского парламента. Этот Дом не будет содействовать легитимации режима, который удерживает власть с помощью пыток, репрессий и убийств", - подчеркнула она.

    европейский парламент Роберта Метсола Иран дипломаты Протесты в Иране
    İranlı diplomatların Avropa Parlamentinə girişi qadağan edilib

    Последние новости

    20:33

    Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз

    Другие страны
    20:19

    Иранским дипломатам запретили доступ в Европарламент

    Другие страны
    20:11

    В Шеки мужчина задержан по подозрению в убийстве по неосторожности

    Происшествия
    19:59

    Азербайджан и США отметили большие перспективы для развития сотрудничества

    Бизнес
    19:49

    Число жертв оползня на свалке на Филиппинах выросло до 10 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43

    Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

    Другие страны
    19:36

    Испания изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина

    Другие страны
    19:33

    HRANA: Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 570 человек

    В регионе
    19:30

    СМИ: Сомали расторг все соглашения с ОАЭ

    Другие страны
    Лента новостей