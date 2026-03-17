Иранские дроны атаковали нефтяную промзону в эмирате Фуджайра
- 17 марта, 2026
- 06:26
Иранские беспилотники нанесли удар по нефтяной промышленной зоне в эмирате Фуджайра, входящем в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба властей эмирата.
По их данным, в результате атаки беспилотников в промышленной зоне вспыхнул пожар.
"Пожар возник в нефтяной промышленной зоне Фуджайры после удара дронов. Пострадавших нет, спасательные службы оперативно прибыли на место и работают над локализацией возгорания", - говорится в сообщении.
