Иранские дроны атаковали нефтяную промзону в эмирате Фуджайра

Иранские беспилотники нанесли удар по нефтяной промышленной зоне в эмирате Фуджайра, входящем в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба властей эмирата.

По их данным, в результате атаки беспилотников в промышленной зоне вспыхнул пожар.

"Пожар возник в нефтяной промышленной зоне Фуджайры после удара дронов. Пострадавших нет, спасательные службы оперативно прибыли на место и работают над локализацией возгорания", - говорится в сообщении.