Иран заявил об ударах беспилотниками по объектам AT&T и Siemens в Израиле

Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов беспилотниками по объектам телекоммуникационной и промышленной инфраструктуры в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Ирана.

Атаки были осуществлены по объектам компаний AT&T и Siemens в районах Бен-Гуриона и Хайфы.

В заявлении утверждается, что удары были нанесены по стратегически важным объектам связи, телекоммуникаций и промышленности, которые, по версии иранской стороны, связаны с военной инфраструктурой.