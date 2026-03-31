Иран заявил об ударах беспилотниками по объектам AT&T и Siemens в Израиле
Другие страны
- 31 марта, 2026
- 19:35
Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов беспилотниками по объектам телекоммуникационной и промышленной инфраструктуры в Израиле.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Ирана.
Атаки были осуществлены по объектам компаний AT&T и Siemens в районах Бен-Гуриона и Хайфы.
В заявлении утверждается, что удары были нанесены по стратегически важным объектам связи, телекоммуникаций и промышленности, которые, по версии иранской стороны, связаны с военной инфраструктурой.
