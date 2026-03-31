İran İsrailin sənaye mərkəzlərinə PUA-larla zərbə endirib
- 31 mart, 2026
- 19:07
İran ordusu İsrailin strateji sənaye mərkəzlərinə qarşı hücum həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran ordusunun bəyanatında qeyd olunub.
"Ben Qurion və Hayfadakı mühüm rabitə, telekommunikasiya və sənaye mərkəzləri olan "Siemens", "Telekom" və "AT&T"yə dron hücumu etmişik", - bəyanatda bildirilib.
