    Иран заявил о готовности поделиться опытом в военной отрасли со странами ШОС

    Заместитель министра обороны Ирана Реза Талеи-Ник заявил о готовности Исламской республики поделиться своим оборонными военными возможностями с "независимыми странами", в особенности с членами Шанхайской Организацией Сотрудничества (ШОС).

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Реза Талеи-Ник заявил в Бишкеке, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

    "Мы готовы поделиться опытом <...> с другими членами организации", - сказал он.

    Агентство отмечает, что Иран вел боевые действия с 28 февраля, в ходе которых наносил удары беспилотниками и ракетами по военным базам США, а также сбивал летательные аппараты США в своем воздушном пространстве.

    Реза Талеи-Ник Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
    İran ŞƏT ölkələri ilə hərbi sahədə təcrübəsini bölüşməyə hazırdır
    Iran willing to share defensive capabilities with Asian partners

