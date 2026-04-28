Иран заявил о готовности поделиться опытом в военной отрасли со странами ШОС

Заместитель министра обороны Ирана Реза Талеи-Ник заявил о готовности Исламской республики поделиться своим оборонными военными возможностями с "независимыми странами", в особенности с членами Шанхайской Организацией Сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Реза Талеи-Ник заявил в Бишкеке, выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

"Мы готовы поделиться опытом <...> с другими членами организации", - сказал он.

Агентство отмечает, что Иран вел боевые действия с 28 февраля, в ходе которых наносил удары беспилотниками и ракетами по военным базам США, а также сбивал летательные аппараты США в своем воздушном пространстве.