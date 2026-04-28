İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    İran ŞƏT ölkələri ilə hərbi sahədə təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    28 aprel, 2026
    12:27
    İran ŞƏT ölkələri ilə hərbi sahədə təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    İran hərbi imkanlarını "müstəqil ölkələrlə", xüsusilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) üzvləri ilə bölüşməyə hazırdır.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın müdafiə nazirinin müavini Rza Talei-Nik Bişkekdə ŞƏT-ə üzv ölkələrin müdafiə nazirlərinin müşavirəsində çıxışı zamanı bəyan edib.

    "Biz təcrübəmizi təşkilatın digər üzvləri ilə bölüşməyə hazırıq", - o bildirib.

    Agentlik qeyd edir ki, İran fevralın 28-dən etibarən apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı ABŞ-nin hərbi bazalarına pilotsuz uçuş aparatları və raketlərlə zərbələr endirib, həmçinin öz hava məkanında Birləşmiş Ştatların uçuş aparatlarını vurub.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    Иран заявил о готовности поделиться опытом в военной отрасли со странами ШОС
    Iran willing to share defensive capabilities with Asian partners

    Son xəbərlər

    17:09

    Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə panel müzakirəsi keçirilib

    Sosial müdafiə
    17:09

    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    Region
    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    16:48
    Foto

    "Prezident Kuboku 2026": İkinci yarış gününün qalibləri mükafatlandırılıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti