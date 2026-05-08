Иран захватил нефтяной танкер

ВМС Ирана произвели захват нефтяного танкера Ocean Koi.

Как передает Report, об этом сообщают иранские медиа.

Отмечается, что танкер был захвачен в ходе специальной операции по предотвращению "нанесения ущерба интересам Ирана".

Иранские медиа других подробностей не приводят.

Согласно данным Marine Traffic танкер Ocean Koi, шедший под флагом Барбадоса, в последний раз находился в Оманском заливе