Иран захватил нефтяной танкер
Другие страны
- 08 мая, 2026
- 14:19
ВМС Ирана произвели захват нефтяного танкера Ocean Koi.
Как передает Report, об этом сообщают иранские медиа.
Отмечается, что танкер был захвачен в ходе специальной операции по предотвращению "нанесения ущерба интересам Ирана".
Иранские медиа других подробностей не приводят.
Согласно данным Marine Traffic танкер Ocean Koi, шедший под флагом Барбадоса, в последний раз находился в Оманском заливе
Последние новости
15:38
В Грузии создается новый вузВ регионе
15:34
Гарсия: Испания вышлет иностранцев с лайнера даже с симптомами хантавирусаДругие страны
15:24
Студенты ГГУ намерены активно участвовать в WUF13Внутренняя политика
15:21
Еврокомиссия напомнила авиакомпаниям о запрете ретроактивных сборов из-за топливного кризисаДругие страны
15:16
Бочоришвили и Колтер обсудили шаги по развитию связей между Грузией и СШАВ регионе
15:13
В Kapital Bank назвали цифровые угрозы главным риском для банковФинансы
15:00
Милли Меджлис соберется на очередное заседание 12 маяВнутренняя политика
14:48
Турция завершит работы на своем участке Зангезурского коридора за 4–5 летИнфраструктура
14:47