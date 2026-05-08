    İran neft tankerini saxlayıb

    Energetika
    • 08 may, 2026
    • 14:28
    İran neft tankerini saxlayıb

    İran Hərbi Dəniz Qüvvələri "Ocean Koi" neft tankerini saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, tanker "İranın maraqlarına zərər vurulması"nın qarşısının alınması üzrə xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb.

    İran mediası digər təfərrüatları açıqlamır.

    "Marine Traffic"in məlumatına görə, Barbados bayrağı altında üzən "Ocean Koi" tankeri sonuncu dəfə Oman körfəzində olub.

    Neft tankeri İran Hörmüz boğazı
    Иран захватил нефтяной танкер
    Iran seizes oil tanker

