Иран вводит полный запрет на проход судов США и Израиля через Ормуз
    13 апреля, 2026
    Иран вводит полный запрет на проход судов США и Израиля через Ормуз

    Иран вводит полный запрет на проход связанных с США и Израилем судов через Ормузский пролив.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

    "Вражеские суда не имеют и не будут иметь права прохода через Ормузский пролив, а другие суда при соблюдении правил Вооруженных сил Исламской Республики Иран по-прежнему будут иметь разрешение на проход через пролив", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

    Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские военные 13 апреля начнут морскую блокаду Ирана. Они намереваются блокировать движение всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отплыть от ее берегов.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года договорились о двухнедельном перемирии. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США.

    İran Hörmüz boğazından ABŞ və İsraillə əlaqəli gəmilərin keçidini tam qadağan edib
    Iran imposes full ban on US, Israeli vessels passing through Strait of Hormuz

