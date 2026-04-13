Иран вводит полный запрет на проход судов США и Израиля через Ормуз

Иран вводит полный запрет на проход связанных с США и Израилем судов через Ормузский пролив.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

"Вражеские суда не имеют и не будут иметь права прохода через Ормузский пролив, а другие суда при соблюдении правил Вооруженных сил Исламской Республики Иран по-прежнему будут иметь разрешение на проход через пролив", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские военные 13 апреля начнут морскую блокаду Ирана. Они намереваются блокировать движение всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отплыть от ее берегов.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года договорились о двухнедельном перемирии. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США.