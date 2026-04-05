Иран ударил по объектам компании Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 13:39
Иранские беспилотники атаковали объекты бахрейнской нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries.
Как передает Report, это следует из заявления корпорации, которое приводит Бахрейнское информационное агентство.
"Несколько производственных подразделений подверглись атаке иранских беспилотников, что привело к возгоранию. Пожар был полностью взят под контроль и потушен, пострадавших нет", -заявили в компании.
Специалисты проводят оценку нанесенного материального ущерба.
