    Иран ударил по объектам компании Gulf Petrochemical Industries в Бахрейне

    • 05 апреля, 2026
    • 13:39
    Иранские беспилотники атаковали объекты бахрейнской нефтехимической компании Gulf Petrochemical Industries.

    Как передает Report, это следует из заявления корпорации, которое приводит Бахрейнское информационное агентство.

    "Несколько производственных подразделений подверглись атаке иранских беспилотников, что привело к возгоранию. Пожар был полностью взят под контроль и потушен, пострадавших нет", -заявили в компании.

    Специалисты проводят оценку нанесенного материального ущерба.

    Gulf Petrochemical Industries Бахрейн Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    İran Bəhreyndəki "Gulf Petrochemical Industries" şirkətinə zərbə endirib
    Iran strikes facilities of Gulf Petrochemical Industries in Bahrain

