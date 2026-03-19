Иран требует от ОАЭ компенсации за удары США по своей территории
Другие страны
- 19 марта, 2026
- 11:09
Иран требует компенсации от Объединенных Арабских Эмиратов, обвиняя их в пособничестве американским атакам на иранскую территорию.
Как передает Report со ссылкой на Nournews, об этом заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
"Решение ОАЭ разрешить использование своей территории для ударов это нарушение международного права. Государства несут за это ответственность. ОАЭ должны возместить материальный и моральный ущерб Ирану", - говорится в письме.
11:46
ЦАХАЛ: На юге Ливана ликвидированы более 20 боевиков "Хезболлах"Другие страны
11:43
На нефтезаводе Эль-Ахмади произошел пожар после удара беспилотникаДругие страны
11:37
ЧБТР увеличил финансирование SOCAR Trading на $25 млнФинансы
11:32
Цены на газ в Европе превысили $850 за тысячу кубометровЭнергетика
11:27
УМК обнародовало время праздничного намаза в АзербайджанеРелигия
11:26
В Азербайджане с 20 марта начинаются 11-дневные каникулыВнутренняя политика
11:13
В Губинском районе расследуют гибель двух человекПроисшествия
11:10
Цена на золото снизилась на более чем 2%Финансы
