Иран требует от ОАЭ компенсации за удары США по своей территории

Иран требует компенсации от Объединенных Арабских Эмиратов, обвиняя их в пособничестве американским атакам на иранскую территорию.

Как передает Report со ссылкой на Nournews, об этом заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Решение ОАЭ разрешить использование своей территории для ударов это нарушение международного права. Государства несут за это ответственность. ОАЭ должны возместить материальный и моральный ущерб Ирану", - говорится в письме.