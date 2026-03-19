Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Иран требует от ОАЭ компенсации за удары США по своей территории

    Другие страны
    • 19 марта, 2026
    • 11:09
    Иран требует от ОАЭ компенсации за удары США по своей территории

    Иран требует компенсации от Объединенных Арабских Эмиратов, обвиняя их в пособничестве американским атакам на иранскую территорию.

    Как передает Report со ссылкой на Nournews, об этом заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

    "Решение ОАЭ разрешить использование своей территории для ударов это нарушение международного права. Государства несут за это ответственность. ОАЭ должны возместить материальный и моральный ущерб Ирану", - говорится в письме.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Амир Саид Иравани
    İran BƏƏ-dən ABŞ-nin hücumlarına yardım etdiyinə görə təzminat tələb edir
    Iran demands compensation from UAE over role in US strikes
    Ты - Король

    Последние новости

