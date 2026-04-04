Иран предупредил Израиль об ответных ударах в случае атак на свои посольства

В Иране предупредили о возможных ударах по израильским посольствам в случае нападения на свои дипломатические объекты.

Как передает Report, об этом сообщает иранское информационное агентство "Мехр" со ссылкой на центральный штаб иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия".

"Любое нападение Израиля на иранские посольства сделает все израильские посольства в регионе законной целью для вооруженных сил Ирана", - говорится в заявлении.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.