    Иран предупредил Израиль об ответных ударах в случае атак на свои посольства

    В Иране предупредили о возможных ударах по израильским посольствам в случае нападения на свои дипломатические объекты.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское информационное агентство "Мехр" со ссылкой на центральный штаб иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия".

    "Любое нападение Израиля на иранские посольства сделает все израильские посольства в регионе законной целью для вооруженных сил Ирана", - говорится в заявлении.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    İran öz səfirliklərinə hücumlar olacağı təqdirdə İsrailə cavab zərbələri barədə xəbərdarlıq edib
    Iran warns against any attack on its diplomatic missions

