Иран предостерег ЕС от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке

Иран призвал Европейские страны воздержаться от участия в совместной операции Израиля и США против Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Любое подобное действие (участие ЕС - ред.) против Ирана будет рассматриваться как союзничество (с Израилем и США, - ред.). Это будет рассматриваться как акт войны против Ирана", - сказал Багаи.

Ранее власти Великобритании, Германии и Франции заявили, что готовы применить военную силу, если Иран не прекратит свои "неизбирательные и несоразмерные атаки" по их союзникам на Ближнем Востоке.

По мнению Багаи, Европейские страны должны приложить усилия для прекращения конфликта между Израилем, США и Ираном.

"Международное сообщество должно выполнить свою ответственность, пока не стало слишком поздно. Подходы Европы очень противоречивы. Любое нарушение закона и любые отступления от моральных принципов и устава ООН будут иметь последствия, которые затронут каждого человека на Земле", - сказал Багаи.

Он отметил, что если европейские страны понимают последствия разрастающегося конфликта, то они "выйдут из состояния безразличия".

Багаи также призвал Совет безопасности ООН осудить действия США и Израиля против Ирана.