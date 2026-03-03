Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Иран предостерег ЕС от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 15:02
    Иран предостерег ЕС от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке

    Иран призвал Европейские страны воздержаться от участия в совместной операции Израиля и США против Тегерана.

    Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "Любое подобное действие (участие ЕС - ред.) против Ирана будет рассматриваться как союзничество (с Израилем и США, - ред.). Это будет рассматриваться как акт войны против Ирана", - сказал Багаи.

    Ранее власти Великобритании, Германии и Франции заявили, что готовы применить военную силу, если Иран не прекратит свои "неизбирательные и несоразмерные атаки" по их союзникам на Ближнем Востоке.

    По мнению Багаи, Европейские страны должны приложить усилия для прекращения конфликта между Израилем, США и Ираном.

    "Международное сообщество должно выполнить свою ответственность, пока не стало слишком поздно. Подходы Европы очень противоречивы. Любое нарушение закона и любые отступления от моральных принципов и устава ООН будут иметь последствия, которые затронут каждого человека на Земле", - сказал Багаи.

    Он отметил, что если европейские страны понимают последствия разрастающегося конфликта, то они "выйдут из состояния безразличия".

    Багаи также призвал Совет безопасности ООН осудить действия США и Израиля против Ирана.

    Иран США Израиль Германия Франция Великобритания эскалация на Ближнем Востоке Совместная операция Израиля и США Удары по Ирану
    İran Aİ-ni Yaxın Şərqdəki münaqişəyə müdaxilədən çəkindirib
    Iran warns EU against involvement in Middle East conflict

    Последние новости

    15:30

    Цена нефти Brent превысила $84 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    15:26

    В иранском Хамадане при ударах США и Израиля погибли свыше 20 человек

    В регионе
    15:26
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние два часа эвакуированы еще 116 человек

    Внешняя политика
    15:25

    Майя Христова: ICGB укрепляет энергобезопасность Юго-Восточной Европы

    Энергетика
    15:21

    Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана

    Внешняя политика
    15:20

    Президент: Стратегическое партнерство с США превращает энергетические планы Азербайджана в реальность

    Внешняя политика
    15:17

    Ильхам Алиев: Потенциал нефтепереработки Азербайджана достигнет 22 млн тонн в Средиземном и Эгейском морях

    Энергетика
    15:15

    Президент Азербайджана заявил, что за последние 12 лет страна сталкивалась с различными сценариями

    Внутренняя политика
    15:12

    Ильхам Алиев: В 2028 году ожидается начало добычи в рамках новой фазы разработки "Шахдениз"

    Энергетика
    Лента новостей