İran Aİ-ni Yaxın Şərqdəki münaqişəyə müdaxilədən çəkindirib
- 03 mart, 2026
- 15:06
İran Avropa ölkələrini İsrail və ABŞ-nin Tehrana qarşı birgə əməliyyatında iştirakdan çəkinməyə çağırıb.
"Report" Yaxın Şərq mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi İsmayıl Bəqai bəyan edib.
"İrana qarşı istənilən belə hərəkət (Aİ-nin iştirakı - red.) müttəfiqlik (İsrail və ABŞ ilə - red.) kimi qiymətləndiriləcək. Bu, İrana qarşı müharibə aktı kimi qəbul ediləcək", - Bəqai bildirib.
Daha əvvəl Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa İranın Yaxın Şərqdəki müttəfiqlərinə hücumlara son qoymayacağı təqdirdə hərbi güc tətbiq etməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər.
