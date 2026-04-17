    Avropa çempionatı: Hidayət Heydərov yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    • 17 aprel, 2026
    • 12:45
    Avropa çempionatı: Hidayət Heydərov yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB-2

    Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, 73 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan son olimpiya çempionu 1/4 finalda Fransanı təmsil edən Dayyan Boulemtafesə qalib gəlib.

    Millinin lideri yarımfinalda Bilal Çiloğlu (Türkiyə) ilə qarşılaşacaq.

    H.Heydərov daha əvvəl 1/16 finalda Konstantinos Tsaparası (Yunanıstan), 1/8 finalda isə Dardan Çenanı (Kosovo) məğlub etmişdi.

    Qeyd edək ki, ötən gün mübarizəyə qoşulan 7 cüdoçumuzdan ikisi - Əhməd Yusifov (60 kq) və Turan Bayramov (66 kq) bürünc medal qazanıb.

    Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq.

    Hidayət Heydərov Cüdo üzrə Avropa çempionatı Konstansinos Tsaparas Dardan Çena Əhməd Yusifov Turan Bayramov
    Хидаят Гейдаров начал ЧЕ с победы
    Hidayat Heydarov opens European Judo Championships with victory

