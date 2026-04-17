Хидаят Гейдаров начал ЧЕ с победы

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) начал чемпионат Европы в столице Грузии Тбилиси с победы.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, олимпийский чемпион в 1/16 финала победил Константиноса Цапараса (Греция) иппоном.

Напомним, что вчера двое из 7 азербайджанских дзюдоистов, принявших участие в соревнованиях – Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) – завоевали бронзовые медали.

Чемпионат Европы завершится 19 апреля.