    Хидаят Гейдаров начал ЧЕ с победы

    Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) начал чемпионат Европы в столице Грузии Тбилиси с победы.

    Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, олимпийский чемпион в 1/16 финала победил Константиноса Цапараса (Греция) иппоном.

    Напомним, что вчера двое из 7 азербайджанских дзюдоистов, принявших участие в соревнованиях – Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) – завоевали бронзовые медали.

    Чемпионат Европы завершится 19 апреля.

    Avropa çempionatı: Hidayət Heydərov yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB-2
    Hidayat Heydarov opens European Judo Championships with victory

    Баррак: Вашингтон и Анкара в скором времени урегулируют вопрос санкций

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном Кавказе

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

