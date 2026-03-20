    Иран повторно атаковал израильские топливозаправщики в аэропорту Бен-Гурион

    Другие страны
    20 марта, 2026
    15:01
    Иран повторно атаковал израильские топливозаправщики в аэропорту Бен-Гурион

    Иран нанес очередной удар беспилотниками по израильским топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион и Министерству национальной безопасности Израиля в Иерусалиме.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

    "С сегодняшнего утра места базирования стратегических самолетов-заправщиков израильской армии в аэропорту Бен-Гурион, здание Министерства национальной безопасности в Иерусалиме и телеканал "13" в Тель-Авиве вновь стали целью массированной атаки армейских беспилотников", - говорится в сообщении КСИР.

    В нем отмечается, что стратегические самолеты-заправщики, базирующиеся в аэропорту Бен-Гурион, играют важную роль в обеспечении авиаударов по Ирану и связанным с ним силам.

    В КСИР добавили, что вооруженные силы Ирана, опираясь на поддержку населения, намерены продолжать действия по защите страны.

    аэропорт Бен-Гурион Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    15:14

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в турецкую экономику почти на 39%

    Финансы
    15:14

    КСИР заявил об уничтожении трех истребителей ВВС Кувейта на базе Али-эс-Салем

    Другие страны
    15:06
    Фото

    Жители Баку отмечают праздник Новруз - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    15:03

    Италия ведет переговоры с Азербайджаном из-за перебоев поставок СПГ

    Другие страны
    15:01

    Иран повторно атаковал израильские топливозаправщики в аэропорту Бен-Гурион

    Другие страны
    14:58
    Фото

    В Шуше отметили Новруз яркими торжествами

    Социальная защита
    14:53

    МИД России выразил протест послу Израиля

    Другие страны
    14:42

    СМИ: Командующий ВКС КСИР Курейши убит при ударах по Исфахану

    Другие страны
    14:36

    Барро завтра отправится в Израиль на переговоры с Сааром

    Другие страны
