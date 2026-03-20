Иран повторно атаковал израильские топливозаправщики в аэропорту Бен-Гурион

Иран нанес очередной удар беспилотниками по израильским топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион и Министерству национальной безопасности Израиля в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

"С сегодняшнего утра места базирования стратегических самолетов-заправщиков израильской армии в аэропорту Бен-Гурион, здание Министерства национальной безопасности в Иерусалиме и телеканал "13" в Тель-Авиве вновь стали целью массированной атаки армейских беспилотников", - говорится в сообщении КСИР.

В нем отмечается, что стратегические самолеты-заправщики, базирующиеся в аэропорту Бен-Гурион, играют важную роль в обеспечении авиаударов по Ирану и связанным с ним силам.

В КСИР добавили, что вооруженные силы Ирана, опираясь на поддержку населения, намерены продолжать действия по защите страны.