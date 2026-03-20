    İran İsrailin yanacaqdolduran təyyarələrinə təkrar hücum edib

    20 mart, 2026
    • 15:38
    İran Ben-Qurion hava limanında İsrailin yanacaqdolduran təyyarələrinə və Qüdsdə İsrailin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə növbəti zərbəni endirib.

    "Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Bu gün səhər saatlarından etibarən Ben-Qurion hava limanındakı İsrail ordusunun strateji yanacaqdoldurma təyyarələrinin yerləşdiyi bazalar, Qüdsdəki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binası və Təl-Əvivdəki "13" telekanalı yenidən ordunun PUA-larının kütləvi hücumunun hədəfinə çevrilib", - SEPAH-ın məlumatında bildirilib.

    Məlumatda qeyd olunur ki, Ben-Qurion hava limanında yerləşən yanacaqdoldurma təyyarələri İrana və onunla əlaqəli qüvvələrə endirilən aviazərbələrin təmin olunmasında mühüm rol oynayır.

    Bildirilib ki, İranın Silahlı Qüvvələri əhalinin dəstəyinə arxalanaraq ölkənin müdafiəsi üzrə fəaliyyətləri davam etdirmək niyyətindədir.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrail Müdafiə Ordusu Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Иран повторно атаковал израильские топливозаправщики в аэропорту Бен-Гурион

    15:41

    Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    15:38

    İran İsrailin yanacaqdolduran təyyarələrinə təkrar hücum edib

    Digər ölkələr
    15:19

    Dövlət qulluqçularının maaşlarının tənzimlənməsində məqsəd mürəkkəb sistemi sadələşdirməkdir - RƏY

    Daxili siyasət
    15:16

    2026/2027 mövsümündə Azərbaycan liqalarında istifadə olunacaq toplar müəyyənləşib - FOTO

    Futbol
    15:14

    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 10 % artıb

    Energetika
    15:09

    İtaliya LNG tədarükündəki fasilələrə görə Azərbaycanla danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    15:01
    Foto

    Paytaxt sakinləri Novruz bayramını qeyd edirlər - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    15:00

    Rusiya XİN İsrail səfirinə etirazını bildirib

    Digər ölkələr
    14:51

    Tibb ixtisasını bitirən çağırışçılar 1 il müddətinə zabit kimi orduda xidmət edə biləcək

    Hərbi
