Иран подтвердил гибель главы ВМС КСИР Тангсири
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 11:43
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель командующего ВМС КСИР контр-адмирала Алирезы Тангсири.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.
"Контр-адмирал Алиреза Тангсири получил тяжелые смертельные ранения", - сказано в заявлении КСИР.
О гибели Тангсири 26 марта заявили израильский министр обороны Исраэль Кац и глава Пентагона Пит Хегсет.
