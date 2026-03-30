SEPAH İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Təngsirinin ölümünü təsdiqləyib
- 30 mart, 2026
- 11:49
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı kontr-admiral Əlirza Təngsirinin həlak olduğunu təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS İranın dövlət teleradio şirkətinə istinadən məlumat yayıb.
"Kontr-admiral Əlirza Təngsiri ölümcül xəsarətlər alıb", - SEPAH-ın bəyanatında deyilir.
Qeyd edək ki, martın 26-da İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats və Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset Təngsirinin öldürüldüyünü bildirmişdi.
12:59
Cermeyn Defo "Uokinq" komandasının baş məşqçisi təyin olunub
12:42
Azərbaycanda 11 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılırMaliyyə
12:42
Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıbDaxili siyasət
12:30
Güclü yağışdan sonra Bakıda genişmiqyaslı daxili iməcilik keçirilibDaxili siyasət
12:13
Sabah Bakıda bəzi yerlərdə yağış yağacaqEkologiya
12:08
Azərbaycanda şəkər və qənd istehsalı 34 %-ə yaxın artıbBiznes
12:03
İrandan Azərbaycana 51 kq-dan artıq narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
12:02
"İnter"in hücumçusunun zədəsi sağalıbFutbol
11:49