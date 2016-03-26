Иран отрицает причастность к взломам банков в США

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Иран отрицает причастность к кибератакам на американские банки и дамбу рядом с Нью-Йорком, передает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

Ранее власти США обвинили в этих атаках семерых иранских хакеров.

Представитель МИД Ирана Хоссейн Хабери Ансари заявил, что Иран «никогда не имел в своей повестке никаких опасных действий в киберсфере и не поддерживает эти действия».

Он отметил, что США не должны обвинять граждан других стран без предоставления документальных свидетельств.

Ранее сообщалось, что власти США обвинили иранских хакеров в кибератаках на несколько американских банков и дамбу в Нью-Йорке. Эти атаки были совершены в 2012-2013 годах.